So lernte Magdalena Martullo-Blocher ihren Mann kennen

Keystone-SDA

Roberto Martullo hat seine Frau Magdalena Martullo-Blocher nach eigenen Angaben am Telefon kennengelernt. "Ich wusste also nicht, wer sie wirklich war. Aber sie war mir am Telefon sofort sympathisch", sagte er im Gespräch mit der "Neuen Zürcher Zeitung".

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der heutige Unternehmer erinnerte sich an das Jahr 1999, als er als Präsident des Marketingklubs Aargau einen Firmenbesuch bei Rivella organisieren wollte. Die damalige Marketingleiterin Magdalena Blocher habe ihm zwar abgesagt, dennoch habe er sie zu einem Mittagessen eingeladen – und sie habe überraschend zugesagt. Erst später habe er erfahren, dass sie die Tochter von SVP-Patron Christoph Blocher sei. Ein gutes Jahr nach dem ersten Kontakt habe das Paar geheiratet.

Martullo berichtete, wie sich das Familienleben veränderte, als seine Frau 2004 die Leitung der Ems-Chemie übernahm und später in die Politik ging. Die Kinder seien aus Sicherheitsgründen angewiesen worden, unterschiedliche Schulwege zu nehmen. Da seine Frau oft erst spät nach Hause gekommen sei, habe er die Betreuung zusammen mit einer Nanny übernommen. «Für mich war klar: Ich stecke zurück und bleibe im Hintergrund», sagte er.

Privat sei seine Frau sehr gesellig, lache viel und jasse gerne, so Martullo. Zwar gebe es selten negative Reaktionen aus der Öffentlichkeit, das Paar setze jedoch klare Grenzen. «Wir gehen kaum an Anlässe, an denen sich die Cervelatprominenz trifft.»