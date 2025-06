Solothurn sperrt Einmündung nach Unfällen mit «Bipperlisi»

Keystone-SDA

In Solothurn wird eine gefährliche Stelle, an der es wiederholt zu Unfällen zwischen dem Strassen- und Schienenverkehr gekommen ist, beseitigt. Die Stadt schliesst am Freitag "dauerhaft" die Einmündung der Grimmengasse in die Baselstrasse.

1 Minute

(Keystone-SDA) Seit 2013 sei es an diesem Knotenpunkt zu über 25 Unfällen zwischen Personenwagen und dem «Bipperlisi» gekommen, allein fünf davon im ersten Halbjahr 2025, teilte die Stadt Solothurn am Donnerstag mit. Auch Velos seien in Unfälle verwickelt gewesen.

Als Grund für die Unfälle nannte die Stadt «problematische» Sichtverhältnisse. Eine Unfallanalyse habe gezeigt, dass nur eine vollständige Sperrung die Sicherheit langfristig erhöhe, hiess es in der Mitteilung.