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Solothurner Kantonspolizei soll um 100 Stellen aufgestockt werden

Keystone-SDA

Die Belastung der Kantonspolizei Solothurn hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Um die Sicherheit im Kanton langfristig zu gewährleisten, plant der Regierungsrat einen schrittweisen Ausbau des Korps um rund 100 Stellen bis zum Jahr 2035.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei eine Investition in die Sicherheit, die Standortattraktivität und die Lebensqualität des Kantons, sagte Frau Landammann Susanne Schaffner (SP) am Donnerstag vor den Medien in Solothurn. Ein Verzicht auf die Aufstockung würde zu sicherheitspolitischen Nachteilen führen.

In den Jahren bis 2029 will der Regierungsrat 51 zusätzliche Stellen schaffen. Auf diese Weise sollen dringendsten Lücken geschlossen, die sichtbare Polizeipräsenz erhöht und die Strukturkriminalität gezielt bekämpft werden. Letztlich solle der Kanton mit seiner Polizeidichte ins schweizerische Mittelfeld aufschliessen.

Der Kanton steht laut dem «Sicherheitsbericht26+» vor einer schwierigen Ausgangslage: Aktuell muss laut Bericht die dritthöchste Kriminalitätsbelastung der Schweiz mit der vierttiefsten Polizeidichte bewältigt werden. Dies führt dazu, dass der Kanton schweizweit die höchste Anzeigenbelastung pro Polizeimitarbeitenden verzeichnet, wie es hiess.

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