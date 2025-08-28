Sorge um George Clooney in Venedig

Keystone-SDA

Hollywoodstar George Clooney (64) hat krankheitsbedingt nicht an der Pressekonferenz zu seinem Film in Venedig teilgenommen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen», teilte sein Management auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Sinusitis ist eine Entzündung der Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen.

Clooney «am Boden zerstört»

«Auch Filmstars werden krank», sagte Adam Sandler, der an der Seite von Clooney im Wettbewerbsfilm «Jay Kelly» spielt. Clooney sei «am Boden zerstört, dass er nicht hier sein kann», sagte Laura Dern, die ebenfalls im Film zu sehen ist. Man hoffe auf seine abendliche Anwesenheit auf dem roten Teppich, so die Moderatorin der Konferenz.

Der US-Amerikaner war am Mittwoch bereits vor der Eröffnung der Filmfestspiele auf dem Lido in Venedig angekommen, sagte aber Berichten zufolge Interviews ab, weil er sich nicht fit gefühlt habe.

Regisseur Noah Baumbach erzählt in «Jay Kelly» von einem älteren Schauspieler (Clooney), der in eine Sinnkrise gerät und sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Die Premiere des Netflix-Films ist für Donnerstagabend geplant. Baumbach sagte, er habe den Film für Clooney gemacht.

Stone und Lanthimos nach Venedig-Siegeszug zurück

Kurz vorher hatte Oscar-Preisträgerin Emma Stone für Hollywood-Glamour in Venedig gesorgt. Sie ist Hauptdarstellerin in «Bugonia», dem neuen Film von Giorgos Lanthimos. Der griechische Regisseur hatte 2023 mit «Poor Things» Venedig in seinen Bann gezogen und den Hauptpreis gewonnen.

Stone verkörpert im Wettbewerbsfilm «Bugonia» an der Seite von Jesse Plemons eine Unternehmenschefin, die von Verschwörungstheoretikern gekidnappt wird.

Eröffnet wurde die 82. Auflage des Festivals vom neuen Film des Regisseurs Paolo Sorrentino. 21 Filme konkurrieren dieses Mal um den Goldenen Löwen.