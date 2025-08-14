The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Spitäler fordern schnellere Anerkennung ausländischer Diplome

Keystone-SDA

Ausländische Ärzte und Ärztinnen, die in einem Schweizer Spital arbeiten wollen, müssen zurzeit monatelang auf die Anerkennung ihrer Diplome warten. Mehr Gesuche und unvorhergesehene Ausfälle bei der zuständigen Stelle sind die Gründe dafür.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Situation sei nicht tragbar, schrieb der Spitalverband H+ in einer Mitteilung vom Donnerstag. Könnten Spitäler pensionierte Fachleute nicht rechtzeitig ersetzen, gefährde das die sichere Versorgung.

Ein nicht vorhersehbarer Anstieg der Gesuchszahlen und nicht vorhersehbare personelle Ausfälle hätten zum Rückstand geführt, schrieb das Bundesamt für Gesundheit auf Anfrage. Aufgrund von Sparmassnahmen habe kurzfristig kein zusätzliches Personal angestellt werden können. Man arbeite mit Hochdruck an der Problemlösung.

Im Rahmen finanzieller Möglichkeiten würden die personellen Ressourcen erhöht, Prozesse vereinfacht und die Digitalisierung vorangetrieben. «Bis Ende Jahr sollte der Rückstand aufgeholt sein und die Bearbeitungsfristen wieder dauerhaft auf unter drei Monate gesenkt werden.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft