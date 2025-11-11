Spitex-Dienste leisten so viele Pflegestunden wie noch nie

Keystone-SDA

Die Spitex-Dienste haben 2024 so viel Arbeit wie noch nie geleistet. 25,6 Millionen Pflegestunden kamen rund 424'000 Klientinnen und Klienten zugute.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dies sei der grösste Anstieg seit 2011, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit. Der Anstieg sei in erster Linie auf das zunehmende Angebot gewinnorientierter Unternehmen zurückzuführen.

Im Vergleich zum Vorjahr leisteten die Anbieter knapp ein Viertel mehr Pflegestunden mit einem Viertel mehr Beschäftigten. Die Zahl der Klientinnen und Klienten wuchs um rund ein Fünftel.

Stark ausgelastet waren 2024 auch die Pflegeheime. Insbesondere in der Westschweiz. Dort betrug die Auslastungsrate über 97 Prozent, wie die jüngsten Erhebungen zur Gesundheitsversorgung des BFS zeigen.