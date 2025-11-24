SRG verkleinert per April 2026 die Geschäftsleitung

Keystone-SDA

Die SRG verkleinert aufgrund von Sparmassnahmen ihre Geschäftsleitung. Sie zählt ab April 2026 nebst der Generaldirektorin Susanne Wille sieben statt acht Mitglieder.

(Keystone-SDA) Die heutigen Direktorinnen und Direktoren von SRF, RTS, RSI und RTR werden bestätigt, wie das Medienhaus am Montag mitteilte.

Im Rahmen der Verkleinerung strukturiert die SRG einzelne Bereiche der Geschäftsleitung um. Die neue Direktion «Angebot» vereine die bisherigen Bereiche Angebot und Distribution. Die Direktion «Operationen» umfasst neu Technologie und Produktion.

Die vakanten Posten der neuen Direktionen werden nebst der Stelle der SRF-Direktion neu ausgeschrieben. Letztere ist noch unbesetzt, weil Nathalie Wappler ihren Rücktritt per Ende April bekannt gegeben hat.

Unverändert bleibe die erweiterte Geschäftsleitung mit ihren drei zusätzlichen Mitgliedern, hiess es weiter.