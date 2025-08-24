The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

St. Galler Polizei erwischt mehrere Alkoholisierte im Verkehr

Keystone-SDA

In der Nacht auf Sonntag hat die St. Galler Kantonspolizei gleich mehrere alkoholisierte Personen im Strassenverkehr erwischt und bei der Staats- oder Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zwischen Flawil und Gossau geriet etwa eine 47-jährige Autofahrerin mehrmals auf die Gegenfahrbahn.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei verursachte sie beinahe mehrere Kollisionen, wie es im Communiqué der Kantonspolizei heisst. Verkehrsteilnehmende hatten das Auto mit auffälliger Fahrweise zuvor gemeldet. Die Polizei stufte die Lenkerin als fahrunfähig ein, ordnete Blut- und Urinproben an und nahm ihr den Führerausweis auf der Stelle ab.

In Jonschwil ging einer Patrouille ein 20-Jähriger ins Netz, der ein unbeleuchtetes Mofa mit zu hohem Alkoholpegel führte, wie die Polizei weiter mitteilte. Er erhielt ein mehrstündiges Fahrverbot.

In Mogelsberg erwischte die Polizei zwei 14-Jährige mit E-Bike und Mofa. Beim E-Bike-Fahrer ergab eine Atemalkoholmessung einen zu hohen Wert, worauf ihm die Polizei den Führerausweis aberkannte. Sein ebenfalls alkoholisierter Kollege auf dem Mofa bekam ein mehrstündiges Fahrverbot.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft