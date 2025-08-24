St. Galler Polizei erwischt mehrere Alkoholisierte im Verkehr

Keystone-SDA

In der Nacht auf Sonntag hat die St. Galler Kantonspolizei gleich mehrere alkoholisierte Personen im Strassenverkehr erwischt und bei der Staats- oder Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zwischen Flawil und Gossau geriet etwa eine 47-jährige Autofahrerin mehrmals auf die Gegenfahrbahn.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei verursachte sie beinahe mehrere Kollisionen, wie es im Communiqué der Kantonspolizei heisst. Verkehrsteilnehmende hatten das Auto mit auffälliger Fahrweise zuvor gemeldet. Die Polizei stufte die Lenkerin als fahrunfähig ein, ordnete Blut- und Urinproben an und nahm ihr den Führerausweis auf der Stelle ab.

In Jonschwil ging einer Patrouille ein 20-Jähriger ins Netz, der ein unbeleuchtetes Mofa mit zu hohem Alkoholpegel führte, wie die Polizei weiter mitteilte. Er erhielt ein mehrstündiges Fahrverbot.

In Mogelsberg erwischte die Polizei zwei 14-Jährige mit E-Bike und Mofa. Beim E-Bike-Fahrer ergab eine Atemalkoholmessung einen zu hohen Wert, worauf ihm die Polizei den Führerausweis aberkannte. Sein ebenfalls alkoholisierter Kollege auf dem Mofa bekam ein mehrstündiges Fahrverbot.