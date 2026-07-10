St. Galler Polizei stoppt zwei Geisterfahrer

Keystone-SDA

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Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag gleich zwei Geisterfahrer auf der Autobahn gestoppt. Auf der A1 bei Thal SG hielt sie eine 82-jährige Lenkerin an. In Quarten zog sie einen 42-jährigen Mann aus dem Verkehr. Beide wurden als fahrunfähig eingestuft.

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(Keystone-SDA) Mehrere Personen meldeten kurz vor 00.50 Uhr ein falsch fahrendes Auto auf der Überholspur der A1 in Richtung Rheineck, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit. Kurze Zeit später konnte eine Patrouille das Fahrzeug einer 82-jährigen Lenkerin auf dem Pannenstreifen anhalten. Der ausländische Führerausweis wurde der Frau für die Schweiz aberkannt.

Knapp eine Stunde später erhielt die Notrufzentrale erneut mehrere Anrufe wegen eines Geisterfahrers. Das falsch fahrende Fahrzeug war auf der A3 von Walenstadt nach Mels unterwegs. Auf Höhe Heiligkreuz konnte die Polizei das Auto stoppen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein ausländischer Führerausweis wurde für die Schweiz aberkannt.