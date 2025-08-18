The Swiss voice in the world since 1935
Staatsanwaltschaft Luzern setzt gesuchtem Gewalttäter Frist

Keystone-SDA

Nach einem Gewaltdelikt in Ebikon LU im März suchen die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden noch immer den Täter. Stelle sich dieser nicht freiwillig, würden unverpixelte Fotos von ihm veröffentlichen, teilten sie am Montag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei verfüge über Bildmaterial des Tatverdächtigen, erklärte die Staatsanwaltschaft und veröffentlichte gleichzeitig anonymisierte Bilder des Gesuchten. Melde sich dieser nicht bis am 24. August 12 Uhr, würden unverpixelte Bilder veröffentlicht.

Der Gesuchte hatte nach Darstellung der Staatsanwaltschaft die Gewalttat am 22. März um 22 Uhr am Bahnhof Ebikon begangen. Er schlug demnach einem 50 Jahre alten Opfer einer Bierkrug ins Gesicht. Dieses erlitt mehrere erhebliche Verletzungen. Trotz intensiven Ermittlungen habe sie den mutmasslichen Täter noch nicht identifizieren könnten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

