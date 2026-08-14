The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Stadler Rail investiert 33 Millionen Franken in Stahlgiesserei Biel

Keystone-SDA

Stadler Rail will 33 Millionen Franken in die Modernisierung und Erweiterung der Stahlgiesserei in Biel investieren. Damit will der Zughersteller die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärken, über 100 Arbeitsplätze sichern und weniger Energie verbrauchen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Stadler plane eine neue Speditionshalle und die Erweiterung des bestehenden Gebäudes, teilte das Ostschweizer Unternehmen am Freitag in einem Communiqué mit. Das Baugesuch habe man im letzten Monat eingereicht. Die neue Infrastruktur solle 2028 in Betrieb gehen.

Die Stahlgiesserei Biel gehöre zu den führenden Stahlgiessereien Europas für hand- und maschinengeformten Stahlguss. Die hier gefertigten Komponenten kämen in Schienenfahrzeugen auf der ganzen Welt zum Einsatz, hiess es. Die bestehenden Anlagen entsprächen langfristig aber nicht mehr den Anforderungen an eine moderne und nachhaltige Produktion.

Mit dem Bau einer Photovoltaikanlage und weiteren Massnahmen will Stadler den Energieverbrauch um rund 15 Prozent reduzieren. Auch die Menge an Produktionsabfällen solle deutlich sinken. Nach dem Umbau können beispielsweise beim Giessprozess verwendete Materialien wie Formsand viel effizienter wiederverwendet werden. Der daraus entstandene Abfall werde damit um rund 80 Prozent zurückgehen.

Gleichzeitig würden mit den Investitionen die bestehenden 115 Arbeitsplätze langfristig gesichert. Und der Personalbestand solle um fünf Prozent ausgebaut werden, teilte das Unternehmen weiter mit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft