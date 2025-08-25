The Swiss voice in the world since 1935
Stadt Bern installiert Kunstrasenfeld bei Sportanlage Wyler

Keystone-SDA

Die Stadt Bern hat am Montag mit der Installation eines Kunstrasenfelds bei der Sportanlage Wyler begonnen. Sie baut einen Allwetter-Hartplatz unter dem nahen Autobahnviadukt um, wie sie mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem Umbau will die Stadt die Belegungskapazität und die Attraktivität der Sportanlage Wyler erhöhen. Das neue Kunstrasenfeld ist ganzjährig bespielbar, wie es in der Mitteilung hiess. Die Stadt rüstet zudem die vorhandene Beleuchtung auf LED-Technologie um. Die Bauarbeiten dauern rund zwei Monate.

Ursprünglich hätte der Baustart im vergangenen September stattfinden sollen. Die Verzögerung ergab sich gemäss der Stadt durch das Baubewilligungsverfahren und die hohe Auslastung der ausführenden Unternehmen aufgrund der Fussball-EM.

