Stadt Bern rät von Teilnahme an unbewilligter Demo ab

Die Stadt Bern rät von der Teilnahme an der Pro-Palästina-Demonstration ab. Die Kundgebung sei unbewilligt, weshalb man keine Absprachen zur Sicherheit habe treffen können.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Trotz eines entsprechenden Aufrufs der Stadt am 1. Oktober hätten die mutmasslichen Organisierenden keinen Kontakt mit den Behörden aufgenommen, stellte die Sicherheitsdirektion am Freitag fest. Gemeinderat Alec von Graffenried zeigte sich enttäuscht über das Scheitern der Dialogversuche.

Man habe keine keine Absprachen zur Route, zur Sicherheit oder zur Benennung einer Kontaktperson treffen können. Bereits am Donnerstag hatte die Kantonspolizei Bern angekündigt, sie werde mit einem Grossaufgebot präsent sein. In der Innenstadt sei mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

