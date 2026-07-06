Stadt Bern spendet für Ebola-Hilfe

Keystone-SDA

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Die Stadt Bern spendet 25'000 Franken für die Ebola-Hilfe in der Demokratischen Republik Kongo. Der Betrag geht an das Hilfswerk Save the Children, wie die Stadt am Montag mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Save the Children arbeitet mit Gesundheitsbehörden und lokalen Nichtregierungsorganisationen zusammen, um Kinder und Familien vor Ebola zu schützen. Das Hilfswerk unterstützt unter anderem Gesundheitseinrichtungen durch Material und Schulungen und stellt lebensrettende Hygiene-Sets für Gemeinden bereit, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. Die Spende erfolgt im Rahmen der Nothilfe der Stadt.

Beim Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind seit April Behördenangaben zufolge über 400 Menschen gestorben. Der Ausbruch blieb wochenlang unerkannt.