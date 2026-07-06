The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Stadt Bern spendet für Ebola-Hilfe

Keystone-SDA

Die Stadt Bern spendet 25'000 Franken für die Ebola-Hilfe in der Demokratischen Republik Kongo. Der Betrag geht an das Hilfswerk Save the Children, wie die Stadt am Montag mitgeteilt hat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Save the Children arbeitet mit Gesundheitsbehörden und lokalen Nichtregierungsorganisationen zusammen, um Kinder und Familien vor Ebola zu schützen. Das Hilfswerk unterstützt unter anderem Gesundheitseinrichtungen durch Material und Schulungen und stellt lebensrettende Hygiene-Sets für Gemeinden bereit, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. Die Spende erfolgt im Rahmen der Nothilfe der Stadt.

Beim Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind seit April Behördenangaben zufolge über 400 Menschen gestorben. Der Ausbruch blieb wochenlang unerkannt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft