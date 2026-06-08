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Stadt Biel gibt sich neues Reglement für Bevölkerungsschutz

Keystone-SDA

Die Stadt Biel soll ein neues Reglement für den Bevölkerungsschutz erhalten. Es nimmt die Erfahrungen aus der Coronapandemie, die Vorgaben der neuen Stadtordnung und Änderungen im übergeordneten Recht auf. Der Stadtrat entscheidet Ende Monat über das neue Reglement.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Das neue Regelwerk soll das seit einem Vierteljahrhundert bestehende Reglement über ausserordentliche Lagen ablösen. Dieses entspreche nicht mehr heutigen Anforderungen, schreiben die Stadtbehörden in einer Mitteilung vom Montag.

Das neue Reglement macht Vorgaben zu Strukturen, Aufgaben und Kompetenzen von Notorganisationen der Stadt. Diese sind für die Bewältigung von Katastrophen, Notlagen und nicht planbaren Grossereignissen vorgesehen.

Neu ist zum Beispiel, dass ein Kernstab des Führungsorgans definiert ist, der sehr rasch handeln kann. Weiter soll der Gemeinderat auch Sonderstäbe einsetzen können.

Stimmt der Stadtrat dem neuen Reglement an seiner Sitzung vom 24. und 25. Juni zu, tritt das Reglement Anfang August in Kraft.

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