Stadt Biel plant neue Wohnungen im Geyisried-Quartier

Die Stadt Biel plant im Geyisried-Quartier den Bau von neuen Wohnungen. Ein Grossteil davon wird gemeinnützig sein, wie sie am Donnerstag mitgeteilt hat.

(Keystone-SDA) Die Stadt plant gemäss Mitteilung «einen vielfältigen Wohnungsmix mit nachhaltiger Bauweise, der den grünen Charakter des Quartiers bewahrt».

Das Geyisried-Quartier rund um die Kreuzung Geyisriedweg/Büttenbergstrasse/Gottfried-Reimann-Strasse werde schrittweise ein völlig neues Gesicht erhalten. «Wo heute noch viel ungenutzter Raum ist, entsteht ein lebendiges Wohnquartier mit einem neuen Treffpunkt für alle», schrieb die Stadt weiter.

Sie will das Wohnquartier gemeinsam mit der bereits im Quartier verankerten Baugenossenschaft Mettlenweg und privaten Investorinnen entwickeln. Hierfür hat der Gemeinderat Anfang Juli eine Planungsvereinbarung mit den privaten Investorinnen abgeschlossen.

