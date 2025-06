Stadt Biel will kriselnde CTS wieder auf die Beine bringen

Die Bieler CTS AG, die unter anderem das Kongresshaus und die Tissot Arena betreibt, steckt in finanziellen Nöten. Die Stadt Biel als Alleineigentümerin der Gesellschaft sieht unmittelbaren Handlungsbedarf.

(Keystone-SDA) Ohne Gegenmassnahmen laufe die CTS Gefahr, ihre Tätigkeit wegen Überschuldung einstellen zu müssen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Biel vom Donnerstag.

Wie im Vorjahr schliesst die CTS auch das Jahr 2024 mit einem Verlust ab. Gründe für die Verluste ortet die Stadt Biel in der Energiekrise 2022/23. Bis dahin habe die CTS ihren Auftrag im vertraglichen Rahmen erfüllt, heisst es bei der Stadt.

Durch die Krise sei das Geschäftsmodell der CTS ins Ungleichgewicht geraten. Die Finanzergebnisse seien stark beeinträchtigt worden. Aktuell beträgt das Eigenkapital der CTS noch rund 53’000 Franken. Der weitere Betrieb der Infrastrukturen und die Leistungen im Service public haben für den Gemeinderat absolute Priorität, wie dieser in seiner Mitteilung schreibt. Deshalb brauche es unverzüglich Massnahmen.

Neues Geschäftsmodell

Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat einen weiteren Rangrücktritt in der Höhe von 700’000 Franken. Das Stadtparlament entscheidet darüber Ende Juni. Erst im vergangenen Dezember hatte es einen Rangrücktritt von 300’000 Franken bewilligt.

So könne die CTS ihre Geschäftstätigkeit in den Jahren 2025 und 2026 weiterführen, schreibt der Gemeinderat. In dieser Übergangszeit will er zusammen mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft die Leistungen überprüfen und eine neues Geschäftsmodell ausarbeiten.

Dieses soll den Betrieb eines neu definierten Portfolios und der damit verbundenen öffentlichen Leistungen in einem stabilen und tragfähigen Finanzrahmen gewährleisten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Projektorganisation und Steuerungsausschuss wurden bereits bestimmt.

Die CTS ist eine Gesellschaft im Alleineigentum der Stadt Biel. Sie betreibt verschiedene öffentliche Infrastrukturen. Sie erhält von der Stadt Biel einen Defizitdeckungsbeitrag in der Höhe von 4,6 Millionen Franken, wovon 2,96 Millionen in Form von Pachtzinsen an die Stadt Biel zurückfliessen.

Neben Kongresshaus mit Hallenbad und der Tissot Arena gehören auch das Strandbad und das Volkshaus zur CTS.

Mit einem Rangrücktritt stimmt ein Gläubiger zu, im Konkursfall auf die Befriedigung seiner Forderungen zu verzichten, bis die Forderungen der anderen Gläubiger gedeckt sind. Ein Rangrücktritt gilt in der Regel nicht als eigentliche Sanierungsmassnahme. Vielmehr verschaffte er Zeit, um solche zu erarbeiten und umzusetzen.