Stadt St. Gallen bewilligt Freinacht wegen WM-Match

Keystone-SDA

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Wie in anderen Städten oder grösseren Ortschaften ist nun auch in der Stadt St. Gallen wegen des Spiels der Schweizer Nationalmannschaft gegen Argentinien am frühen Sonntagmorgen eine Freinacht bewilligt worden. Ähnliche Entscheide fällten etwa Kreuzlingen oder Chur.

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(Keystone-SDA) Mit der Freinacht trage der Stadtrat dem grossen öffentlichen Interesse am Spiel der Schweizer Nationalmannschaft Rechnung, heisst es in der Mitteilung der Stadt vom Donnerstag.

Die Bewilligung für eine Freinacht gelte für Innen- und Aussenbereiche von Gastronomiebetrieben und erlaube eine durchgehende Öffnung der Lokale während der Nacht und die Übertragung des Spiels. Dabei sollte die Lautstärke der Übertragung die Umgebung «nicht übermässig belasten».

Die Stadtpolizei macht die Fussballfans auch darauf aufmerksam, dass Autokorsos oder Hupkonzerte wie bei allen bisherigen WM-Spielen nur bis eine Stunde nach Spielschluss toleriert würden.

Bei «sicherheitsrelevantem Verhalten», wie dem Hinauslehnen aus Fahrzeugen, dem Herausstrecken von Gegenständen oder dem starken Beschleunigen von Fahrzeugen, gelte «Nulltoleranz», heisst es in der Mitteilung. Die Stadtpolizei schreite in solchen Fällen ein und werde die Personen anzeigen.