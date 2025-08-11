The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stadt Thun testet Ganztagesschule

Keystone-SDA

Die Stadt Thun lanciert an der Primarschule Gotthelf ein neues Ganztagesschulangebot. Im Rahmen des Pilotprojekts bleiben die Schülerinnen und Schüler an drei Tagen pro Woche durchgehend vom Morgen bis Mitte Nachmittag an der Schule.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Pilotprojekt wird mit zwei jahrgangsgemischten Klassen gestartet, wie die Stadt am Montag mitteilte. Davon besuche je rund die Hälfte der Kinder die Ganztagesschule. Das Pilotprojekt dauert drei Jahre und wird evaluiert.

Die Ganztagesschule sei als Ergänzung zum bestehenden Tagesschulangebot zu verstehen, schrieb die Stadt weiter. An schulfreien Nachmittagen und an Randzeiten können die Schülerinnen und Schüler individuell buchbare Betreuungsmodule belegen. Die Kosten für diese Module sowie für die Mittagsbetreuung und die Verpflegung tragen die Eltern.

Neue Tagesschule in Allmendingen

Ebenfalls pünktlich auf das neue Schuljahr eröffnet die Stadt im Quartier Allmendingen eine neue Tagesschule, wie sie weiter schrieb. Es handelt sich dabei gemäss Mitteilung um den elften Standort der Stadt.

Um den Bedarf an Betreuungsangeboten auch in Zukunft zu decken, plant die Stadt Thun für das nächste Jahr einen weiteren Standort im Hohmad-Quartier.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft