Stadt Thun testet Ganztagesschule

Keystone-SDA

Die Stadt Thun lanciert an der Primarschule Gotthelf ein neues Ganztagesschulangebot. Im Rahmen des Pilotprojekts bleiben die Schülerinnen und Schüler an drei Tagen pro Woche durchgehend vom Morgen bis Mitte Nachmittag an der Schule.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Pilotprojekt wird mit zwei jahrgangsgemischten Klassen gestartet, wie die Stadt am Montag mitteilte. Davon besuche je rund die Hälfte der Kinder die Ganztagesschule. Das Pilotprojekt dauert drei Jahre und wird evaluiert.

Die Ganztagesschule sei als Ergänzung zum bestehenden Tagesschulangebot zu verstehen, schrieb die Stadt weiter. An schulfreien Nachmittagen und an Randzeiten können die Schülerinnen und Schüler individuell buchbare Betreuungsmodule belegen. Die Kosten für diese Module sowie für die Mittagsbetreuung und die Verpflegung tragen die Eltern.

Neue Tagesschule in Allmendingen

Ebenfalls pünktlich auf das neue Schuljahr eröffnet die Stadt im Quartier Allmendingen eine neue Tagesschule, wie sie weiter schrieb. Es handelt sich dabei gemäss Mitteilung um den elften Standort der Stadt.

Um den Bedarf an Betreuungsangeboten auch in Zukunft zu decken, plant die Stadt Thun für das nächste Jahr einen weiteren Standort im Hohmad-Quartier.