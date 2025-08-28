The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stadt Thun will Bauen in der Berntorgasse erleichtern

Keystone-SDA

Die Stadt Thun will für das Gebiet Berntorgasse eine sogenannte Teil-Überbauungsordnung erlassen. Ziel der Stadt ist es, das Altstadtgebiet zu schützen und Bewilligungsverfahren für kleinere Bauvorhaben zu vereinfachen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit würde künftig nicht mehr jedes Bauvorhaben im Gebiet ein planungsrechtliches Verfahren erfordern, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Für grössere bauliche Veränderungen wären aber weiterhin qualitätssichernde Verfahren wie etwa Wettbewerbe nötig.

Die Unterlagen zur Überbauungsordnung liegen vom 29. August bis zum 7. Oktober öffentlich auf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft