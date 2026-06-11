Stadt Thun will Schule im Lerchenfeld sanieren und erweitern

Keystone-SDA

Die Stadt Thun will die Schulanlage Lerchenfeld umfassend sanieren und erweitern. Künftig sollen 16 Klassen, also vier mehr als heute, Platz finden. Die Stimmberechtigten entscheiden im September über einen Investitionskredit von knapp 35 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Die Primarschulgebäude sind teilweise rund hundertjährig und wurden bisher nie gesamtsaniert. Defizite gebe es in Sachen Raumgrösse, energetischer Qualität, Erdbebensicherheit und Barrierefreiheit, schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Auch Fenster, Installationen und Sanitärbereiche wiesen einen erheblichen Erneuerungsbedarf auf. Zudem fehlten der Primarschule Gruppenräume, eine ausreichend grosse Turnhalle sowie Räume für die Tagesschule.

Zwei Neubauten

Neben der Sanierung sind zwei Neubauten geplant. Im westlichen Teil des Areals entsteht ein neues Gebäude mit einer Doppelsporthalle und darüber liegenden Unterrichtsräumen für die Primarstufe. Die Halle werden auch die Thuner Vereine nutzen können.

Im östlichen Bereich ist ein separates Gebäude für die Basisstufe vorgesehen. Die alte Turnhalle wird in eine neue Aula umgewandelt. Die schützenswerten historisch wertvollen Bauten werden instandgesetzt. Der heutige Modulbau sowie Provisorien werden abgerissen.

Baustart 2027

Die Gesamtkosten betragen 53,8 Millionen Franken. Davon entfallen rund 18,8 Millionen Franken auf den baulichen Unterhalt. Über die neue Investition von knapp 35 Millionen Franken entscheidet die Bevölkerung am 27. September.

Stimmen der Stadtrat der Abstimmungsvorlage und die Thuner Stimmbevölkerung dem Kredit zu, erfolgt die Umsetzung etappiert unter laufendem Schulbetrieb. Der Baustart ist für 2027 vorgesehen, die Fertigstellung bis 2031.