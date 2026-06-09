Stadt Zürich eröffnet neuen Treff für bedürftige Frauen

Keystone-SDA

Eine neue Anlaufstelle für Frauen mit sozialen und psychischen Schwierigkeiten öffnet am 18 Juni seine Türen in Zürich. Der permanente Treffpunkt soll Frauen in anspruchsvollen Lebenssituationen Halt geben.

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(Keystone-SDA) Frauen in prekären Wohn- oder Lebenssituationen erhalten im Treffpunkt City an der Feldstrasse 114 eine neue Möglichkeit sich auszutauschen. Ort steht Frauen zur Verfügung, die von Armut, Wohnungs- oder Obdachlosigkeit, psychischen Belastungen oder Sucht betroffen sind, wie das Sozialdepartement der Stadt Zürich am Dienstag mitteilte. Das Angebot koste jährlich rund 557’000 Franken.

Raum für Begegnungen

Die Frauen erhalten dort Unterstützung, einen Raum für Begegnungen, Beschäftigung und Teilnahme am sozialen Leben. Zudem können sie sich verpflegen, duschen oder waschen und Kleider tauschen. Ausserdem stehen Zeitungen, Zeitschriften und ein Computerarbeitsplatz zur Verfügung. Angeboten werden auch Aktivitäten, Ausflüge und Veranstaltungen an denen die Frauen teilnehmen können. Fachpersonen beraten und unterstützen die Besucherinnen vor Ort.

Geöffnet hat der Frauentreff ganzjährig von Donnerstag bis Samstag. Die Stadt möchte damit das bestehende Angebot ergänzen. Bereits sehr gefragt sei der wöchentliche «Frauentag», der ebenfalls im Treffpunkt City stattfindet. Laut einer Evaluation des Angebots wünschen sich viele Frauen einen geschützten Rahmen, in dem sie zur Ruhe kommen, Vertrauen aufbauen und persönliche Themen ansprechen können. In einem gemischtgeschlechtlichen Setting fänden diese keinen Platz.