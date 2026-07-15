Stadt Zürich sichert sich Bauland in Schwamendingen

Keystone-SDA

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Die Stadt Zürich hat in Schwamendingen für knapp 8 Millionen Franken Land gekauft, das an die städtischen Wohnsiedlung Ueberlandstrasse angrenzt. Das Land soll dereinst überbaut werden.

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(Keystone-SDA) Der Stadtrat bewilligte für den Kauf 7,97 Millionen Franken, wie er am Mittwoch mitteilte. Der Kaufpreis für die Fläche von 867 Quadratmetern basiert laut Stadt auf einer «unabhängigen Marktwertschätzung».

Mit dem Kauf der Fläche wächst das städtische Grundstück auf rund 7900 Quadratmeter. Mit dem vergrösserten und neu zugeschnittenen Areal gewinne die Stadt mehr Spielraum für die künftige Bebauung – sowohl bei der Nutzung als auch bei der städtebaulichen Gestaltung.

Um die Wohnungsnot zu bekämpfen, kauft der Stadtrat wenn immer möglich geeignete Grundstücke und Häuser auf. In diesem Jahr liegen dafür in einem Wohnraumfonds 600 Millionen Franken bereit.