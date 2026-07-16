Stadt Zürich verbietet Grillieren mit Holzkohle

Keystone-SDA

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Die Stadt Zürich hat ein allgemeines Feuer- und Feuerwerkverbot ausgesprochen. Unter anderem ist das Grillieren mit Holzkohle ab Freitagmorgen nicht mehr erlaubt. Zahlreiche Zürcher Gemeinden erliessen dieses Verbot bereits.

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(Keystone-SDA) Offene Feuer im Freien sind nicht mehr erlaubt, auch nicht an öffentlichen Grillstellen, wie die Stadt Zürich am Donnerstag mitteilte. Feuerwerk und Höhenfeuer sind ebenfalls nicht erlaubt. Verstösse würden polizeilich geahndet, heisst es. Fans des Grillierens dürfen aber noch Elektro- und Gasgrills benutzen, sofern diese auf stabilem Untergrund betrieben werden.

Düster sieht die Stadt auch die Prognose für die nächsten Wochen. «Eine nachhaltige Entspannung der Situation lassen die Wetterprognosen nicht erwarten», heisst es. Die angekündigten Niederschläge dürften nur punktuell ausfallen.

Schon bisher galt im Kanton Zürich ein allgemeines Feuerverbot im Wald und bis 50 Meter vom Waldrand entfernt. Die Gemeinden können aber weiter gehen. Dutzende haben dies bereits getan. Das Feuerverbot gilt etwa im ganzen Bezirk Meilen, in vielen Gemeinden auf der anderen Seite des Zürichsees, im Bezirk Horgen oder in grossen Teilen des Zürcher Oberlands und des Weinlands.