Stadt Zug ruft Freinacht für WM-Viertelfinal aus

Keystone-SDA

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Die Stadt Zug hat für das Fussball-WM-Viertelfinalspiel Schweiz gegen Argentinien den Gastrobetrieben Bewilligungen für Übertragungen drinnen und draussen erteilt. Die Nacht vom Samstag auf Sonntag erklärte sie zur Freinacht.

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(Keystone-SDA) Nach dem Einzug der Schweizer Fussballnationalmannschaft in den WM-Viertelfinal dürfen Zuger Restaurants das Spiel in bestehenden Gartenwirtschaften, Strassencafés und Innenräumen mit Ton übertragen. Die Bewilligung gilt für Bildschirme und Projektionsflächen mit weniger als drei Metern Diagonale, wie die Stadt Zug am Donnerstag mitteilte.

Zusätzliche Aussenflächen, Zelte oder Überdachungen sind nicht erlaubt. Die Stadt Zug knüpfe mit der Ausnahme an die «positiven Erfahrungen» früherer Fussball-Grossanlässe an, hiess es weiter.

Das Spiel der Schweizer Nati gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien findet um 3 Uhr in der Nacht vom Samstag auf Sonntag statt.