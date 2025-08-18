The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stadt Zug schafft neue Räume für den Musikschulunterricht

Keystone-SDA

Die Stadt Zug hat auf das Schuljahr 2025/2026 neue Unterrichtszimmer für die Musikschule geschaffen. Der Ausbau schafft mehr Platz für den stark nachgefragten Instrumentalunterricht, teilte die Stadt Zug am Montag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die zehn neuen Unterrichtszimmer sollen in den oberen Stockwerken eines Gebäudes an der Ägeristrasse entstehen, hiess es im Communiqué. Das Gebäude wird damit vollständig zum Musikhaus, im Erdgeschoss befindet sich nämlich ein Musikgeschäft.

Die neuen Räume sollen insbesondere dem Klavier- und Gitarrenunterricht zugutekommen und bestehende Standorte entlasten, wird der zuständige Stadtrat Etienne Schlumpf (FDP) in der Mitteilung zitiert.

In der Musikschule Zug werden derzeit 3233 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 40 Fächern von 94 Lehrpersonen unterrichtet. Die Musikschule Zug wurde laut eigenen Angaben 1853 gegründet und gilt als älteste der Deutschschweiz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft