Stadt Zug schafft neue Räume für den Musikschulunterricht
Die Stadt Zug hat auf das Schuljahr 2025/2026 neue Unterrichtszimmer für die Musikschule geschaffen. Der Ausbau schafft mehr Platz für den stark nachgefragten Instrumentalunterricht, teilte die Stadt Zug am Montag mit.
(Keystone-SDA) Die zehn neuen Unterrichtszimmer sollen in den oberen Stockwerken eines Gebäudes an der Ägeristrasse entstehen, hiess es im Communiqué. Das Gebäude wird damit vollständig zum Musikhaus, im Erdgeschoss befindet sich nämlich ein Musikgeschäft.
Die neuen Räume sollen insbesondere dem Klavier- und Gitarrenunterricht zugutekommen und bestehende Standorte entlasten, wird der zuständige Stadtrat Etienne Schlumpf (FDP) in der Mitteilung zitiert.
In der Musikschule Zug werden derzeit 3233 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 40 Fächern von 94 Lehrpersonen unterrichtet. Die Musikschule Zug wurde laut eigenen Angaben 1853 gegründet und gilt als älteste der Deutschschweiz.