Stadtberner Gemeinderat will Konsi und Volkshochschule unterstützen

Keystone-SDA

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat die Leistungsverträge 2026 für die Stiftung Musikschule Konservatorium Bern und die Volkshochschule Bern genehmigt. Das letzte Wort hat das Stimmvolk.

(Keystone-SDA) Die Leistungen des Konservatoriums will der Gemeinderat mit 4,48 Millionen Franken abgelten. Das sind 107’000 Franken mehr als im Vorjahr. Die Mehrkosten sind auf einen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern und höhere Lehrpersonengehälter zurückzuführen, wie der Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Volkshochschule soll die Stadt mit 105’000 Franken unterstützen. Die Schule bietet seit 1919 Unterricht für Erwachsene «zu angemessenen Preisen an», wie die Stadt weiter schrieb. Sie finanziert sich über Mitgliederbeiträge, Gebühren von Kursteilnehmenden, Beiträge von Gemeinden und Kanton sowie Zuwendungen Dritter.

Die Stimmberechtigten müssen den Geldern im Rahmen der Budgetabstimmung vom 30. November 2025 noch zustimmen.