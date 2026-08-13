Stadtberner Kita Weissenstein wird geschlossen

Keystone-SDA

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Die Stadt Bern legt zwei Kindertagesstätten (Kita) zusammen und schliesst eine weitere. Grund für die Reduktion der Kita-Standorte ist die ungenügende Auslastung, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Auf Ende Jahr legt die Stadt die beiden Kita-Standorte Holenacker und Brünnengut zusammen. Alle Mitarbeitenden und die Kinder können ins Brünnengut wechseln.

Auf Ende Februar 2027 schliesst die Stadt zudem die Kita Weissenstein. Für die Mitarbeitenden werden innerhalb von Kitas der Stadt Bern oder in der schulischen Tagesbetreuung Anschlusslösungen gesucht.

Die Stadtberner Kindertagesstätten kämpfen mit einem Defizit von fast neun Millionen Franken. Dieses darf nicht mit Steuergeldern gestopft werden. Seit die Stadt 2014 zum System der Betreuungsgutscheine gewechselt hat, müssen private und städtische Kitas ihren Betrieb allein durch die Kinderbetreuung finanzieren.

Um dem Defizit entgegenzuwirken, ist eine Revision des Betreuungsreglements im Gang.