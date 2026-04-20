Stadtrat will Luzerner Stadtbibliothek umbauen und erweitern

Keystone-SDA

Der Luzerner Stadtrat will die Stadtbibliothek im Bourbaki Panorama erweitern. Die Stadtregierung beantragt dafür beim Grossen Stadtrat einen Sonderkredit von 9,9 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Die Stadtbibliothek Luzern habe sich in den letzten Jahren zu einem stark belebten Veranstaltungs- und Begegnungsort entwickelt, teilte der Stadtrat in seinem am Montag veröffentlichten Bericht und Antrag an das Parlament mit. Zudem stiegen die Ausleihzahlen der Bibliothek seit 2017 von 420’000 auf 526’000 an.

Da ein ehemaliges Ladenlokal im Erdgeschoss frei wird, will die Stadt dieses erwerben und das bestehende Stockwerkeigentum erweitern. Mit der Eigentümerin, der Stiftung Bourbaki, wurde dafür ein Kaufpreis von 4,3 Millionen Franken vereinbart.

Neben Investitionen in Ausbau und Gestaltung der Räume ist auch eine Aufstockung des Personalbestands vorgesehen. Insgesamt ist für das Projekt ein Sonderkredit von 9,9 Millionen Franken veranschlagt, wie es vor den Medien am Montag hiess.