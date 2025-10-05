The Swiss voice in the world since 1935
Stahlseil stoppt Lieferwagen vor Sturz in den Rhein in Schaffhausen

Keystone-SDA

Ein Lieferwagenlenker hat am Samstagabend in Schaffhausen auf der Flurlingerbrücke die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist beinahe in den Rhein gestürzt. Das Brückengeländer brach zwar, ein darin verbautes Stahlkabel verhinderte aber den Sturz des Transporters in den Fluss.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 31-jährige Fahrer habe den Lieferwagen zuvor zu stark beschleunigt und sei ins Schleudern geraten, teilte die Schaffhauser Polizei am Sonntag mit. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Am Lieferwagen sowie am Brückengeländer entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

