Stahlseil stoppt Lieferwagen vor Sturz in den Rhein in Schaffhausen
Ein Lieferwagenlenker hat am Samstagabend in Schaffhausen auf der Flurlingerbrücke die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist beinahe in den Rhein gestürzt. Das Brückengeländer brach zwar, ein darin verbautes Stahlkabel verhinderte aber den Sturz des Transporters in den Fluss.
(Keystone-SDA) Der 31-jährige Fahrer habe den Lieferwagen zuvor zu stark beschleunigt und sei ins Schleudern geraten, teilte die Schaffhauser Polizei am Sonntag mit. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Am Lieferwagen sowie am Brückengeländer entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.