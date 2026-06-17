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Stall brennt in Gross SZ nieder

Keystone-SDA

Ein Stall ist am Mittwochmorgen in Gross SZ abgebrannt. Personen und Tiere kamen keine zu Schaden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand wurde der Kantonspolizei Schwyz um 11.15 Uhr gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eingetroffen seien, sei der Stall bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Die Feuerwehren von Einsiedeln und Unteriberg hätten aber verhindern können, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergriffen.

Der Stall wurde nach Angaben der Polizei komplett zerstört. Sie habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, teilte die Polizei mit.

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