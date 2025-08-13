Stanser Dorfplatzfestival «Platz da» geht in die zweite Runde
Der Dorfplatz von Stans ist vom 20. August bis am 13. September Bühne und Treffpunkt. Das Festival "Platz da" bietet auch in seiner zweiten Ausgabe Vereinen, Organisationen und Privaten die Möglichkeit, eine Veranstaltung durchzuführen.
(Keystone-SDA) Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, steht der Dorfplatz täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr für Anlässe aller Art zur Verfügung. Ziel sei es, das Stanser Zentrum im Sinne einer partizipativen Nutzung mit einer Mischung aus kulturellen, sportlichen und kulinarischen Angeboten für Jung und Alt zu beleben und als Begegnungsort zu nutzen, hiess es in der Mitteilung.
Gestartet wird «Platz da» mit der Veranstaltung «Bewegung kennt kein Alter» des Alters- und Pflegeheims Nägeligasse und dem Chinderhuis. Total sind über 50 Anlässe vorgesehen, darunter Konzerte, eine Tanznacht, ein Strickabend, Informationen zur Brustkrebsvorsorge oder ein Traktorentreffen. Abgeschlossen wird «Platz da» mit einer «Uislumpete».