Stanser Dorfplatzfestival «Platz da» geht in die zweite Runde

Keystone-SDA

Der Dorfplatz von Stans ist vom 20. August bis am 13. September Bühne und Treffpunkt. Das Festival "Platz da" bietet auch in seiner zweiten Ausgabe Vereinen, Organisationen und Privaten die Möglichkeit, eine Veranstaltung durchzuführen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, steht der Dorfplatz täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr für Anlässe aller Art zur Verfügung. Ziel sei es, das Stanser Zentrum im Sinne einer partizipativen Nutzung mit einer Mischung aus kulturellen, sportlichen und kulinarischen Angeboten für Jung und Alt zu beleben und als Begegnungsort zu nutzen, hiess es in der Mitteilung.

Gestartet wird «Platz da» mit der Veranstaltung «Bewegung kennt kein Alter» des Alters- und Pflegeheims Nägeligasse und dem Chinderhuis. Total sind über 50 Anlässe vorgesehen, darunter Konzerte, eine Tanznacht, ein Strickabend, Informationen zur Brustkrebsvorsorge oder ein Traktorentreffen. Abgeschlossen wird «Platz da» mit einer «Uislumpete».

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

