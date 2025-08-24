Stark alkoholisierter Autofahrer verunfallt bei Diessenhofen TG

Keystone-SDA

Ein stark alkoholisierter 27-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen bei Diessenhofen verunfallt. Er geriet kurz danach in eine Kontrolle des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit und der Thurgauer Kantonspolizei.

(Keystone-SDA) Sie stiessen gegen 06.00 Uhr auf den Verunfallten. Der 27-jährige Rumäne musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie klärt nun die genauen Umstände ab und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Das Auto wies starke Beschädigungen auf.