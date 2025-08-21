Starkregen führt im Kanton Schwyz zu zahlreichen Einsätzen
Die Schwyzer Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochabend wegen Starkregen zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Unter anderem wurden zwei Strassen durch Erdmassen und einen Hangrutsch blockiert.
(Keystone-SDA) Die beiden Strassen zwischen Siebnen und Vorderthal sowie Gross und Euthal waren am Dienstagmorgen noch immer gesperrt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.
Zwischen 19 und 22 Uhr gingen am Mittwoch rund 50 Meldungen bei der Einsatzzentrale ein. Die meisten Einsätze betrafen laut Mitteilung überschwemmte Keller, über die Ufer getretene Bäche sowie blockierte Strassen.
Besonders betroffen waren Seewen, Rickenbach, Euthal, Vorderthal und Buttikon. Über verletzte Personen lagen der Polizei keine Meldungen vor.