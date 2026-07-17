Stau am Gotthard-Nordportal verringert sich auf sieben Kilometer

Keystone-SDA

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Der zwischenzeitlich elf Kilometer lange Stau auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich bis am frühen Freitagabend auf sieben Kilometer verringert. Gegen 17.30 Uhr betrug die Wartezeit gemäss dem TCS noch 70 Minuten.

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(Keystone-SDA) Der Stau hatte sich wegen Verkehrsüberlastung auf mehreren Abschnitten gebildet, wie der TCS auf seiner Website schrieb. Als Alternativroute wurde die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Am Südportal Richtung Norden verloren die Verkehrsteilnehmenden gegen 17.30 Uhr noch 30 Minuten. Die Staulänge betrug drei Kilometer. Am Freitagmittag hatte sich dort der Verkehr noch auf vier Kilometern gestaut.

Der Ferienverkehr sorgt regelmässig für kilometerlange Staus vor dem wichtigsten Strassentunnel für den Nord-Süd-Verkehr.