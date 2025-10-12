The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stichflamme trifft Jugendlichen in Amlikon-Bissegg TG

Keystone-SDA

Im thurgauischen Amlikon-Bisegg ist am Samstagnachmittag ein Jugendlicher durch eine Stichflamme verletzt worden. Die Rega flog den 17-Jährigen ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Jugendliche habe in einer Mulde Altholz verbrennen wollen und dabei Benzin benutzt, um das Feuer zu entfachen, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mit. Beim Anzünden habe es eine Stichflamme gegeben.

Die Polizei bezeichnete die Verletzungen des 17-Jährigen im Communiqué als mittelschwer. Die Meldung zu dem Vorfall sei um 15.30 Uhr bei der Notrufzentrale eingegangen.

Benzin und andere brennbare Chemikalien seien als Brandbeschleuniger ungeeignet und gefährlich, rief die Polizei in ihrer Mitteilung in Erinnerung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft