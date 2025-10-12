Stichflamme trifft Jugendlichen in Amlikon-Bissegg TG

Keystone-SDA

Im thurgauischen Amlikon-Bisegg ist am Samstagnachmittag ein Jugendlicher durch eine Stichflamme verletzt worden. Die Rega flog den 17-Jährigen ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Jugendliche habe in einer Mulde Altholz verbrennen wollen und dabei Benzin benutzt, um das Feuer zu entfachen, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mit. Beim Anzünden habe es eine Stichflamme gegeben.

Die Polizei bezeichnete die Verletzungen des 17-Jährigen im Communiqué als mittelschwer. Die Meldung zu dem Vorfall sei um 15.30 Uhr bei der Notrufzentrale eingegangen.

Benzin und andere brennbare Chemikalien seien als Brandbeschleuniger ungeeignet und gefährlich, rief die Polizei in ihrer Mitteilung in Erinnerung.