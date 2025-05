Strom im Zürcher Kreis 1 nach stundenlangem Ausfall am Abend zurück

Nach einem rund dreistündigen Stromausfall sind die Lichter im Zürcher Kreis 1 am Donnerstagabend wieder angegangen. Genau während des Feierabendverkehrs stand am Bellevue, am Limmatquai und am Stadelhofen vieles still. Betroffen waren unter anderem Ampeln, der Trambetrieb und weitere Teile des öffentlichen Verkehrs. Grund dafür war ein Kurzschluss.

Der Stromausfall im Gebiet Stadelhofen/Bellevue sei beendet, die Wiederversorgung der betroffenen Anschlüsse habe wieder hergestellt werden können, hiess es in einer Mitteilung des Elektrizitätswerks Zürich (ewz) nach 20 Uhr. Die Ursache sei ein Kurzschluss in einer Trafostation gewesen.

Die Ursache des Stromausfalls, der um 17.19 Uhr begann, war zunächst unbekannt. Später teilte das ewz mit, dass es in einer Trafostation zu Rauchentwicklung oder einem Brand gekommen sei.

Gemäss Medienberichten war der Zugverkehr vom Stromausfall nicht betroffen, die Trams der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) sowie die Forchbahn waren es hingegen schon. Auch Geschäfte und Restaurants im Kreis 1 hatten keinen Strom. Die VBZ empfahlen, wenn möglich S-Bahn-Verbindungen zu nutzen.