Studer und Brugger planen nach ESC weitere gemeinsame Auftritte

Keystone-SDA

Sandra Studer und Hazel Brugger haben in einem Interview Ambitionen für weitere gemeinsame Bühnenauftritte geäussert. Das Duo hatte in diesem Jahr den Eurovision Song Contest in Basel moderiert.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Es sind ein paar Ideen da, an denen wir feilen», sagte Hazel Brugger im Gespräch mit dem «SonntagsBlick». Auch Sandra Studer erklärte, es wäre schön, «wenn wir bald etwas Gemeinsames aushecken». Das müsse allerdings nicht sofort passieren, seien sich beide einig. Für Brugger hätten sich seit der Show «viele neue Türen geöffnet, und diese Chancen müsse sie unbedingt packen», sagte Studer.

Die Anstrengung der Eurovision-Woche, die im Mai über die Bühne ging, sei «immens» gewesen. «Ich habe eine Woche lang meine Kinder nicht gesehen oder gehört, sondern mich voll in diesen Tunnel begeben», sagte Brugger. Das Duo sei jeweils erst gegen drei Uhr morgens ins Hotel zurückgekehrt und um zehn Uhr habe ihr Tag bereits wieder begonnen. In dieser Zeit sei nicht nur geschlafen, sondern auch gegessen und das Drehbuch gelesen worden. «Es war das Verrückteste und Intensivste, was ich je gemacht habe», sagte Studer.

Die Moderatorinnen lobten sich gegenseitig für ihre Arbeit. «Sandra war beeindruckend. Sie kann sich Situationen vorstellen und sie dann stimmlich sofort umsetzen – und das auch noch so, dass es einfach genial klingt», sagte Brugger über den Gesang ihrer Co-Moderatorin. «Und du warst einfach unfassbar lustig, schon in den Proben», entgegnete Studer, die die Schweiz 1991 beim Eurovision Song Contest vertreten hatte.