SVP-Kandidat Freudiger gewinnt Kampfwahl in Langenthal deutlich

Keystone-SDA

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Patrick Freudiger (SVP) ist zum neuen Stadtpräsidenten von Langenthal gewählt worden. Er setzte sich in einer Kampfwahl gegen Roland Loser (SP) durch, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Im Duell zweier amtierender Gemeinderäte holte Freudiger 2743 Stimmen. Loser brachte es auf 1769 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,9 Prozent.

Das Stadtpräsidium ist damit wieder in bürgerlichen Händen. Die Ersatzwahl wurde nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Reto Müller (SP) im Frühling in den Berner Regierungsrat gewählt worden war.

Der neue Stadtpräsident Patrick Freudiger ist kantonsweit bekannt. Der 41-jährige Rechtsanwalt ist Geschäftsführer des bernischen Hauseigentümerverbands, sitzt seit 2014 für die SVP im Grossen Rat und präsidiert dort zurzeit die einflussreiche Finanzkommission.

Als Langenthaler Gemeinderat kümmert er sich seit 2025 um die Finanzen. Davor sass er fast zwei Jahrzehnte im Stadtparlament. Im Wahlkampf wurde Freudiger auch von der FDP und den Jungliberalen unterstützt.

Der Kandidat der Linken, der 57-jährige Roland Loser, verlor die Kampfwahl deutlich, obwohl nebst der SP auch die Grünen hinter ihm standen. Loser ist seit Anfang des Jahres Vorsteher des Ressorts für Sozialwesen, Altersfragen und Gesundheit.

Jahrzehntelang in FDP-Händen

Das Langenthaler Stadtpräsidium war jahrzehntelang in den Händen der Freisinnigen. Letzter FDP-Amtsinhaber war Hans-Jürg Käser, der 2006 in den Berner Regierungsrat gewählt wurde. Auf ihn folgte bis 2016 Thomas Rufener (SVP). Anschliessend eroberte die SP mit Reto Müller das Stadtpräsidium.

Mit der Ersatzwahl vom Sonntag ist der Stadtpräsident bis mindestens Ende 2028 bestimmt worden. Dann kommt es zu Gesamterneuerungswahlen.