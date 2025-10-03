SVP setzt auf bürgerliche Allianz bei Zürcher Stadtratswahlen

Keystone-SDA

Die SVP unterstützt bei den Zürcher Stadtratswahlen vom kommenden März die Kandidatinnen und Kandidaten von FDP und Mitte. Diese hatten zuvor bereits ihre Unterstützung für SVP-Stadtratskandidat Ueli Bamert erklärt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit diesem Entscheid bekenne sich die SVP zur bürgerlichen Zusammenarbeit im Wahlkampf um die neun Stadtratssitze, teilte die Partei am Freitag mit. Die bürgerlichen Parteien sollten in diesem Wahlkampf ihre Kräfte bündeln, um «die rot-grüne Übermacht» nicht nur im Stadt- sondern auch im Gemeinderat «endlich» brechen zu können, wird SVP-Kandidat Ueli Bamert zitiert.

Konkret beschlossen die rund 50 Delegierten der städtischen SVP die Unterstützung von Stadtrat Michael Baumer (FDP), Gemeinderätin Marita Verbali (FDP), Gemeinderätin Karin Weyermann (Mitte) sowie Gemeinderat Përparim Avdili (FDP).

Die SVP wartet seit 1990 auf eine Rückkehr in die Stadtregierung. Ihr Kandidat, Ueli Bamert, will auch das Stadtpräsidium erobern.

Die Wahlen für die neunköpfige Zürcher Stadtregierung finden am 8. März 2026 statt. Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP), André Odermatt (SP) und Filippo Leutenegger (FDP) treten nicht mehr an.