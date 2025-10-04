Die Woche in der Schweiz

Die Schweiz erlebte diese Woche Proteste von Studierenden gegen die geplante Verdoppelung der Studiengebühren und erhebliche Sparmassnahmen im Bildungsbereich. Sie warnten vor einer Gefährdung der Chancengleichheit und des Forschungsstandorts Schweiz.

Am Mittwoch demonstrierten über 2000 Studierende in Bern und weiteren Städten gegen das vom Bund geplante Entlastungspaket 27. Dieses sieht unter anderem eine erhebliche Erhöhung der Studiengebühren und starke Kürzungen bei Forschung und Bildung vor. Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) übergab der Bundeskanzlei gemäss eigenen Angaben eine Petition mit 37’361 Unterschriften.

Die Folgen der Sparmassnahmen werden als schwerwiegend eingeschätzt: Längere Studienzeiten, mehr Nebenjobs, verzögerter Berufseintritt, die Gefährdung internationaler Kooperationen und schwächere Innovationskraft. Zudem seien bis zu 700 Forschungsprojekte und rund 2000 Stellen in Gefahr, wie die SRG-Medien berichten.

Studierende und Forschende fordern ein gerecht finanziertes Hochschulsystem, das offen und bezahlbar bleibt. Die Proteste in Zürich, Lausanne und Basel zeigten die breite Ablehnung der Massnahmen, die von den Studierenden als Angriff auf die Zukunft von Bildung und Forschung in der Schweiz verstanden werden.