Heute in der Schweiz

Die Zahl der Auslandschweizer im Rentenalter ist seit 2017 stark angestiegen – von 157’000 auf über 198’000 Personen. Viele zieht es wegen des besseren Klimas und der tieferen Lebenshaltungskosten ins Ausland. Während die Mehrheit gut vorbereitet auswandere, geraten einige in finanzielle oder gesundheitliche Notlagen, schreibt der Blick. Ihre Betreuung werde für das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA zur «wachsenden Herausforderung».

Es handelt sich um wenige, dafür umso komplexere Fälle, die den Schweizer Vertretungen vor Ort viel Arbeit machen. Der Ressourceneinsatz ist entsprechend hoch – wird aber weder in den Statistiken noch in den Kosten separat ausgewiesen. Besonders ältere Ausgewanderte benötigen umfassende Unterstützung, etwa wenn sie schwer erkranken. Dann springt das EDA vor Ort ein. In manchen Fällen kommt Helvetia ihren Bürgern und Bürgerinnen im Ausland auch wirtschaftlich zu Hilfe, wenn diese in finanzielle Not geraten. Die Hürden dafür sind jedoch hoch.

Mitunter Berichterstattungen über Ausgewanderte, die Hilfe aus der Schweiz bekommen, haben dem Ruf der Auslandschweizer:innen zugesetzt. Seit Jahren beschäftigt sich die Auslandschweizer Organisation ASO und der Auslandschweizer-Rat mit dieser Schwierigkeit. «Wir sind Botschafterinnen und Botschafter», so klang es unisono aus dem Rat Ende März dieses Jahres. Es gebe nicht nur die Rentner:innen im Ausland, die zu oft als «Schmarotzer» bezeichnet würden. Bundesrat Ignazio Cassis beruhigte die anwesenden Auslandschweizer:innen: «In der polarisierten Welt, in der wir heute leben, gilt: Wird man nicht kritisiert, dann hat man keine Bedeutung.»