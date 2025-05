Heute in der Schweiz

Der Bundesrat wünscht sich neue Regeln zur Datenüberwachung, die verschlüsselte Messenger wie Threema oder Whatsapp dazu verpflichten sollen, die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu identifizieren und zu speichern . In einem Interview mit RTS drohte Proton, der in Genf ansässige Weltmarktführer für verschlüsselte E-Mails, damit, die Schweiz zu verlassen.

Für Andy Yen, den Gründer von Proton mit 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, würde diese Vorlage der Schweiz schaden. «Wenn die Revision angenommen würde, wäre das Gesetz fast identisch mit dem, was heute in Russland gilt. […] Wir wären als Unternehmen in der Schweiz weniger vertrauenswürdig als Google mit Sitz in den USA.”

Proton ist Mitglied des Eurostack-Kollektivs, einer Bewegung, die Europa dazu aufruft, seine Abhängigkeit von US-Technologien zu verringern. Sie wird von über 200 Unternehmen unterstützt, darunter auch Infomaniak in der Schweiz.

Auch auf politischer Ebene gibt es Interesse an einer grösseren technischen Autonomie. So reichte die sozialdemokratische Zürcher Nationalrätin Min Li Marti im März dieses Jahres ein Postulat ein, in dem sie den Bundesrat aufforderte, die Möglichkeit einer Teilnahme der Schweiz an der Eurostack-Initiative zu prüfen und zu beurteilen, wie diese zur Stärkung der digitalen Souveränität Europas beitragen kann. Die Regierung hat darauf noch nicht geantwortet.