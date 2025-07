Heute in der Schweiz

Die von US-Präsident Donald Trump am so genannten «Befreiungstag» (2. April) angekündigten Zölle sollten am 9. Juli in Kraft treten. Allerdings ist in der Schweiz bisher weder eine Bestätigung noch ein Dementi eingetroffen. Stattdessen kündigte Trump neue Zölle für 14 Länder an und verschob die Frist für weitere Zölle auf den 1. August. Was dies für die Eidgenossenschaft bedeutet, ist unklar.

Bundesrat Albert Rösti sagte am Dienstag, der Bundesrat sei «zuversichtlich», dass die Schweiz und die USA bei den Zöllen «zu einem guten Abschluss oder zumindest einem ersten Schritt» kommen werden. «Wir warten nun auf die Zustimmung der Trump-Administration», sagte er und fügte hinzu, er sei sich des Wunschs vieler Menschen nach Klarheit bewusst.

Die Schweiz, für welche die Zölle auf 31% steigen sollten, verhandelt mit Washington über eine Senkung dieses Prozentsatzes. Vor zwei Wochen hatte Finanzministerin Karin Keller-Sutter nach einem Telefonat mit dem US-Finanzminister Scott Bessent gesagt, dieser habe ihr mitgeteilt, dass «wir einer Einigung sehr nahe sind».