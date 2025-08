Heute in der Schweiz

Genau gesehen hat die Schweiz noch bis zum 7. August Zeit, eine Lösung für die US-Zölle zu finden, dann sollen sie in Kraft treten. Wie soll das geschehen? In der Schweizer Presse wird spekuliert, dass eine Lösung über den Goldhandel gefunden werden könnte.

Obwohl dies nach Ansicht von Fachleuten aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn macht, scheint der Grund für Trumps Unmut die Tatsache zu sein, dass die Handelsbilanz zwischen der Schweiz und den USA zugunsten der Eidgenossenschaft ausfällt. Vor allem das Gold wiegt schwer, erinnern die Zeitungen der Tamedia-Gruppe. Gerade dieses Edelmetall könnte eine Lösung sein, schreiben sie.

Die USA kaufen Gold vor allem in Grossbritannien, aber ein Grossteil davon wird in der Schweiz raffiniert, die das Edelmetall dann zum Exportwert direkt an amerikanische Käufer liefert, erklären die Tamedia-Zeitungen.

Der FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann schlägt vor, das Gold «an die ursprünglichen Lieferanten in Grossbritannien zurückzuschicken. Diese müssten es dann in die USA bringen, was es für die Kunden in Übersee zwar teurer machen würde, aber zumindest würde das Gold nicht mehr in unserer Handelsbilanz auftauchen».

Eine andere Möglichkeit, das Goldproblem zu umgehen, besteht darin, dass der Verkauf über die Banken abgewickelt wird. Die Geschäfte würden dann als Kapitalverkehr gelten und die Handelsbilanz nicht mehr belasten.