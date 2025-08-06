Heute in der Schweiz

Ein Ereignis gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sorgt an diesem Mittwoch für Schlagzeilen in der Schweizer und internationalen Presse: Vor genau 80 Jahren, am 6. August 1945, wurde die erste Atombombe die Hiroshima abgeworfen.

Am Mittwoch wurde in der japanischen Grossstadt um 8:15 Uhr Ortszeit, der Zeit der Explosion der Atombombe, eine Schweigeminute begangen. An dieser Zeremonie zum Gedenken an die rund 140’000 Opfer des Bombenabwurfs nahmen über hundert Länder teil.

Für die Medien ist diese Gedenkfeier eine Gelegenheit, den Opfern eine Stimme zu geben und von deren Trauma sowie den langfristigen gesundheitlichen und sozialen Folgen des Ereignisses für die so genannten Hibakusha zu berichten. Die Zeit wird knapp, denn selbst wenn sie damals Kinder waren, sind die Menschen, welche die Atombombe überlebt haben, heute weit über 80 Jahre alt.

Zudem wurde in den Medien eine Bestandsaufnahme der Atomwaffen gemacht. Dabei zeigt sich: Der Trend geht nicht mehr in Richtung Abschaffung und die Ausgaben für Atomwaffen steigen stark. Darüber hinaus sind mehrere Atommächte in Kriege oder Konflikte verwickelt: Russland, Indien, Pakistan und Israel.

«Das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen ist höher denn je», warnt Melissa Parke, Direktorin von ICAN. Die Organisation hat ihren Sitz in Genf und wurde 2017 für ihre Rolle beim Vertrag über das Verbot von Atomwaffen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.