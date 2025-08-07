Heute in der Schweiz

Die US-Zölle in Höhe von 39% auf Schweizer Produkte sind am Donnerstagmorgen um 6:01 Uhr Schweizer Zeit in Kraft getreten . Die kurzfristig angetretene Reise nach Washington von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin konnte die Haltung von US-Präsident Donald Trump nicht ändern.

«Milliarden von Dollar fliessen jetzt in die Vereinigten Staaten von Amerika», freute sich Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Mit einem Satz von 39% unterliegt die Schweiz einem der höchsten Strafzölle, wobei Trump den Handelsüberschuss der Eidgenossenschaft in Höhe von 39 Milliarden als übermässig hoch erachtet. Die meisten Länder werden mit 10% bis 15% besteuert. Wie die Schweiz werden auch einige andere Länder stärker besteuert: Kanada (35%) sowie Indien und Brasilien (50%).

Die von Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin angeführte Schweizer Delegation kehrte heute Morgen ohne Ergebnis aus Washington zurück. Nach einer ausserordentlichen Sitzung bekräftigte der Bundesrat seine Entschlossenheit, die Verhandlungen mit den USA fortzusetzen, um diese Zölle so schnell wie möglich zu senken. Er wird auch Gespräche über mögliche Erleichterungen für Unternehmen führen.

«Ein schwarzer Tag für die Schweiz», titelt der Blick in weissen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund. «Es ist Zeit, sich von einer Illusion zu lösen», stellen die Zeitungen von Tamedia fest. «Der Bundesrat hat zu lange gebraucht, um zu begreifen, dass man von klassischen Verhandlungen abrücken und dem neuen amerikanischen Machthaber herrliche Knochen zum Nagen anbieten musste, die er öffentlich vorzeigen konnte», kritisiert 24 heures.