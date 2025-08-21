Heute in der Schweiz

Mehr als die Hälfte der Ratsmitglieder wird am Wochenende das erste Mal bei einem Treffen des Auslandschweizer-Rats dabei sein.

Morgen beginnt für den Auslandschweizer-Rat ein neues Kapitel. Zum ersten Mal finden in Bern die «SwissCommunity Days» statt, ein neues Format , das den bisherigen Auslandschweizer-Kongress der Auslandschweizer-Organisation (ASO) zumindest in diesem Jahr ersetzt.

Morgen beginnt für den Auslandschweizer-Rat ein neues Kapitel. Zum ersten Mal finden in Bern die «SwissCommunity Days» statt, ein neues Format, das den bisherigen Auslandschweizer-Kongress der Auslandschweizer-Organisation (ASO) zumindest in diesem Jahr ersetzt.

An den «SwissCommunity Days» treffen sich im Bundeshaus die bisherigen sowie die neuen Mitglieder des Auslandschweizer-Rats, der mit 71 frisch gewählten Kandidat:innen von insgesamt 140 grundlegend erneuert wurde. In über 40 Ländern wurden in diesem Frühjahr Online-Direktwahlen durchgeführt. Das Resultat ist ein höherer Anteil an weiblichen Delegierten im Rat.

Workshops und Diskussionen bereiten die Delegierten auf ihre neue Rolle vor und fokussieren auf die wichtigsten Anliegen der Fünften Schweiz. Am zweiten Tag werden die neuen Ratsmitglieder offiziell bestätigt, der Vorstand gewählt und eine Resolution zur E-ID verabschiedet.

Der Kongress, der neben der politischen Arbeit auch dem sozialen Austausch und dem Networking dient, findet neu nur noch einmal pro Legislatur statt, das nächste Mal 2027. Gründe dafür sind sinkende Teilnehmendenzahlen und rückläufige Sponsoringgelder.

Swissinfo ist an den «SwissCommunity Days» vor Ort mit dabei und wird für Sie berichten.