Heute in der Schweiz

Etwa 120 Vertreter:innen der Diaspora waren am Freitag und Samstag in Bern. Die Delegierten kamen, um an der ersten Sitzung des Auslandschweizer-Rats der neuen Legislaturperiode im Rahmen der SwissCommunity Days teilzunehmen.

Dieser erste Rat der Legislaturperiode markierte einen Wendepunkt: Zum ersten Mal wurden in mehreren Ländern direkte Wahlen in grösserem Umfang organisiert. Das «Parlament der Fünften Schweiz» hatte die Aufgabe, die gewählten Personen in ihrem Amt zu bestätigen. Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der 140 Sitze wurden neu besetzt, mit einem erhöhten Anteil von Frauen und jungen Menschen.

Aber nicht alles verlief reibungslos. Die Wahl der 20 Inlandsmitglieder sorgte für Spannungen. Der Vorstand der Auslandschweizer-Organisation hatte die Kandidat:innen vorgeschlagen, wie es die Statuten vorsehen. Diese Ernennungsmethode, kombiniert mit der Abwesenheit einiger Mitglieder während der letzten Legislaturperiode, führte zu lebhaften Diskussionen. Eine Anpassung der Regelung wird nun in Betracht gezogen.

Der Auslandschweizer-Rat hat auch eine Resolution zugunsten der elektronischen Identität (E-ID) verabschiedet, über die am 28. September abgestimmt wird. Nach Ansicht der Delegierten würde sie den Auslandschweizer:innen einen vereinfachten Zugang zu Verwaltungsdiensten ermöglichen und die Entwicklung der elektronischen Stimmabgabe fördern.

Schliesslich betonte der neue Direktor der Auslandschweizer-Organisation (ASO), Lukas Weber, in einem Interview mit Swissinfo, dass ihm die Finanzen der Organisation ein Hauptanliegen sind. «Wir müssen in Zukunft mit einer Reduzierung der Unterstützung durch den Bund rechnen, die 83% unseres Budgets ausmacht.»