Heute in der Schweiz

Während Lausanne eine zweite Nacht der Unruhen erlebte, nachdem am frühen Sonntagmorgen ein junger Mann bei der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen war, könnten neue Enthüllungen die Lage weiter verschärfen. Dabei geht es um den Austausch rassistischer, antisemitischer und sexistischer Nachrichten zwischen Mitgliedern der Lausanner Polizei.

Die Stadtverwaltung von Lausanne hat die Existenz von Nachrichten oder Fotos mit rassistischen, antisemitischen, sexistischen oder diskriminierenden Inhalten aufgedeckt, die zwischen Polizisten oder ehemaligen Polizisten ausgetauscht wurden. Vier von ihnen wurden mit sofortiger Wirkung suspendiert.

Die vollzählig vor der Presse versammelte Lausanner Exekutive zeigte am Montag einige dieser Nachrichten. Ein Aktionsplan wurde beschlossen. Dieser beinhaltet «Sanktionen gegen die identifizierten Täter, zusätzliche Untersuchungsmassnahmen und eine tiefgreifende Reform der Arbeitskultur innerhalb der Stadtpolizei».

Die Waadtländer Polizei steht auch in einem anderen Fall unter Druck. Ein neuer Bericht stellt die Notwehr in Frage, auf die sich jener Polizist berief, der 2021 am Bahnhof Morges auf Roger «Nzoy» Wilhelm geschossen und ihn dabei getötet hatte.

2D- und 3D-Bilder und -Analysen haben ergeben, dass Nzoy zu fliehen versuchte. «Wenn Nzoy geflohen ist, liegt keine Notwehr vor», sagte der Anwalt der Familie von Nzoy. Nachdem die Untersuchung der Staatsanwaltschaft eingestellt worden war, wurde sie im Mai vom Waadtländer Kantonsgericht wieder aufgenommen und es wird zu einem Prozess kommen.